ANKARA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/953 Esas

MİRASÇI : AYŞE RAGNA NERVİK -

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Ankara 43. Noterliğinin 15/06/2020 tarihli 07194 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetname emanete alma tutanağı ekinde bulunan muris Gürel Kaytanlı 15/06/2020 tarihli "vasiyetnamem" başlıklı el yazılı vasiyetnamesinde; "Ben Gürel Kaytanlı aklım yerinde olarak bugün (15 Haziran 2020) bugün mal paylaşımımı yapıyorum. Tapunun 5055 ada- 3 parsel yer alan Emek Mahallesi 6. Sok. 2/24 (Yıldıztepe Blokları 5. Blok ) dairemi kızım Ayşe Deniz (Kaytanlı) Pekdemire ölümümden sonra bırakıyorum." diye sözlerini bitirdi.

Mahkememizce yapılan araştırmalar sonucu kimlik ve adres bilgilerinize ulaşılamamış olup, Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Muris Gürel Kaytanlı tarafından düzenlenen Ankara 43. Noterliğinin 15/06/2020 tarihli 07194 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetname emanete alma tutanağı ekinde bulunan 15/06/2020 tarihli "vasiyetnamem" başlıklı el yazılı vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere 16/09/2025 günü saat:09:50'de bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02183186