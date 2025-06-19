ANKARA 2. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

ANKARA 2. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/311

KARAR NO : 2024/280

Davacı ERİŞLER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından Davalılar IGAL GENERAL TRADING FZE, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU açılan Marka YİDK Kararının İptali İle Marka Hükümsüzlüğü istemli davasında;

Davacı vekili dava dilekçesi ile, TÜRKPATENT YİDK’nın 21/08/2020 tarihli ve 2020/M-7195 sayılı kararının iptaline, 2019/62203 sayılı ve "NİİDO" ibareli marka başvurusu tescil edilmişse hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiş, mahkememizin 23/05/2024 tarih, 2020/311 esas ve 2024/280 sayılı kararıyla davanın reddine karar verilmiş, mahkememiz kararı davacı vekili Av. Cahit SULUK tarafından 12/12/2025 tarihinde istinaf edilmiş olup,

Davalı IGAL GENERAL TRADING FZE’nin bildirilen "P OBOX932,AJMAN BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ" adresine çıkartılan tebligatların yapılamadığı ve tebliğe yarar başkaca bir adresinin de belirlenemediği anlaşıldığından, tesis olunan kararın ve davacı vekilinin istinaf talebinde bulunduğunun kendisine ilanen tebliğine, karar verilmiştir.

Buna göre, 23/05/2024 tarihinde tesis edilen mahkememiz kararının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yoluna gidilmezse kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 17/02/2025

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