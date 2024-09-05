T.C.

ANKARA

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2022/586

KARAR NO: 2023/942

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/10/2015 tarihli ilamı ile vergi usul kanuna muhalefet suçundan 7394 sayılı yasa ile değişik 213 sayılı VUK'nin 359/b maddesi gereğince neticeten 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Recep ve Hamide oğlu, 12/11/1957 doğumlu NEZİR OKTAMUŞ, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 15 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle TEMYİZ yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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