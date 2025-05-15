ANKARA 19. AİLE MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 19. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/216 Esas

KARAR NO : 2024/468

Davalı : 1- SELMA ŞAHİNER

Davacı : 2- TUNCER ŞAHİNER

Mahkememizden verilen 18/07/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir.

Davacı tarafından aleyhinize açılan tanıma ve tenfiz davasının yapılan yargılamasında; davalı Selma ŞAHİNER'e (TC:259*****430) tebligat yapılamadığından ve tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden mahkememiz gerekçeli kararının tebligat kanununun 28.ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

HÜKÜM :

1- Davanın kabulü ile, nüfusa Yozgat İli, Çayıralan İlçesi, Fatih Mah., CN:XX, HN:XX, BSN:XX'de nüfusa kayıtlı, 26***********84 TC kimlik numaralı, İbrahim ve Solmaz oğlu, 03/05/19** doğumlu, davacı Tuncer ŞAHİNER ile aynı yer BSN:XX'de nüfusa kayıtlı 25********30 TC kimlik numaralı, Ahmet ve Nebat kızı, 01/04/19** doğumlu davalı Selma ŞAHİNER'in boşanmalarına ilişkin Hollanda Krallığı, Noord-Holland Mahkemesinin Aile ve Çocuk Haarlem AdliyesininC/15/323293/ FA RK 21/6098 ve C/15/326095 / FA RK 22-1181 dava ve dosya numaralı 03/06/2022 karar tarihli 22/09/2022 kesinleşme tarihli kararının tanınmasına ve tenfizine,

2- Peşin harcın mahsubu ile 247,7 TL karar ilam harcı ve 200,00 TL yurt dışı tebligat masrafının davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3- Davacı tarafça yatırılan 600,00 TL yurt dışı tebligat masrafı ve 108,00 TL tebligat masrafının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereği belirlenen 17.900,oo TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. 18/07/2024

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/03/2025

Tebligat kanununun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 24/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02223906