×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

ANKARA 19. AİLE MAHKEMESİ

ANKARA 19. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 00:00

T.C. ANKARA 19. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/216 Esas

KARAR NO : 2024/468

Davalı : 1- SELMA ŞAHİNER

Davacı : 2- TUNCER ŞAHİNER

Mahkememizden verilen 18/07/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir.

Davacı tarafından aleyhinize açılan tanıma ve tenfiz davasının yapılan yargılamasında; davalı Selma ŞAHİNER'e (TC:259*****430) tebligat yapılamadığından ve tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden mahkememiz gerekçeli kararının tebligat kanununun 28.ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

HÜKÜM :

1- Davanın kabulü ile, nüfusa Yozgat İli, Çayıralan İlçesi, Fatih Mah., CN:XX, HN:XX, BSN:XX'de nüfusa kayıtlı, 26***********84 TC kimlik numaralı, İbrahim ve Solmaz oğlu, 03/05/19** doğumlu, davacı Tuncer ŞAHİNER ile aynı yer BSN:XX'de nüfusa kayıtlı 25********30 TC kimlik numaralı, Ahmet ve Nebat kızı, 01/04/19** doğumlu davalı Selma ŞAHİNER'in boşanmalarına ilişkin Hollanda Krallığı, Noord-Holland Mahkemesinin Aile ve Çocuk Haarlem AdliyesininC/15/323293/ FA RK 21/6098 ve C/15/326095 / FA RK 22-1181 dava ve dosya numaralı 03/06/2022 karar tarihli 22/09/2022 kesinleşme tarihli kararının tanınmasına ve tenfizine,

2- Peşin harcın mahsubu ile 247,7 TL karar ilam harcı ve 200,00 TL yurt dışı tebligat masrafının davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3- Davacı tarafça yatırılan 600,00 TL yurt dışı tebligat masrafı ve 108,00 TL tebligat masrafının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereği belirlenen 17.900,oo TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. 18/07/2024

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/03/2025

Tebligat kanununun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 24/04/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02223906

 