ANKARA 19. AİLE MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 19. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/949 Esas

DAVALI : EMRAH BAYRAM Kızlarpınarı Cad. 117/5 Keçiören Keçiören/ ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Temelden Sarsılma Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı) davasının yapılan yargılamasında; davalı Emrah BAYRAM'a tebligat yapılamadığından ve tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden bilirkişi raporunun tebligat kanunun 28. Ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

09/07/2024 tarihli bilirkişi raporunda talep edilen ziynetlerin 25.467.00 TL olduğu bildirilmiştir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Tebligat kanununun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra bilirkişi raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ: EMRAH BAYRAM-22027674224 TC kimlik numaralı- Kızlarpınarı Cad. 117/5 Keçiören/ ANKARA

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