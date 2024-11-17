T.C. ANKARA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.63950535-2023/67-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/04/2024 tarihli ilamı ile kasten yaralama suçundan sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI kararı, Mustafa ve Senem oğlu 17/04/1990 doğumlu, Yozgat, Sorgun, Kodallı nüfusunda kayıtlı mağdur sanık ABDULLAH EKİNCİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 5271 Sayılı CMK'nin 268. Maddesi uyarınca tebliğden itibaren 7 (yedi) gün içinde mahkememiz kalemine veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın adliye Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu, ön büro yok ise nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulup hakime onaylatmak suretiyle veya ilgili taraf tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda veya tutukevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği,İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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