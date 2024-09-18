T.C. ANKARA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.63950535-2023/320-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/12/2023 tarihli ilamı ile tehdit ve hakaret suçlarından sanık hakkında verilen MAHKUMİYET kararı, Mustafa ve Fatma oğlu, 10/02/1972Yerköy doğumlu, Kırıkkale, Delice, Aşağıihsangazili nüfusunda kayıtlı sanık PEHLÜL AKBIYIK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 5271 Sayılı CMK'nin 268. Maddesi uyarınca tebliğden itibaren 7 (yedi) gün içinde mahkememiz kalemine veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın adliye Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu, ön büro yok ise nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulup hakime onaylatmak suretiyle veya ilgili taraf tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda veya tutukevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle İTİRAZ yoluna başvurabileceği ,İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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