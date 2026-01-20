ANKARA 15. AİLE MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/618 Esas

DAVALI : HAMDIY SAMI HASHEM AL-MARSSOOMI Bağlarbaşı Mah. Gülşen Sokak No:9 İç Kapı No: 2 Keçiören/ ANKARA

Davacı HIND SALAH KAREEM WAHLKY tarafından aleyhinize açılan velayetin değiştirilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Davacı dava dilekçesinde, müşterek çocuğun davalı babada olan velayet hakkının değiştirilerek tarafına tevdine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalının tebliğ tarihinden itibaren HMK 317 Md. Gereğince 2 hafta içinde davaya cevap verebileceği, delil ibraz edebileceği aksi halde ilk itirazların ileri sürülemeyeceği, duruşma günü:16/04/2026 günü saat: 10:55'da duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı ve dilekçenin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 07/01/2026

#ilangovtr Basın no ILN02383901