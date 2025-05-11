ANKARA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ANKARA14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/430

KARAR NO : 2024/694

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/12/2024 tarihli ilamı ile Karşılıksız Yararlanma suçundan yapılan yargılama sonucu TCK nun 163/3, TCK 62/2 mdgereği neticeten 10 Ay Hapis cezası verilen Ahmad ve Ferize oğlu, 10/03/1989 Halep doğumlu Mahmut Halef Elaali tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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