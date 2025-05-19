×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

ANKARA 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ANKARA 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 00:00

T.C. ANKARA 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2024/2262 Esas

Hacı Ömer Yıldırım tarafından Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2022/1279 Esas sayılı dosyasında alınan yetkiye istinaden miras bırakan Zeliha Küçükkoşum'un mirasçılık belgesi talep edildiğinden; Kastamonu İli Tosya İlçesi Hocaimat Mahallesi/köyü Cilt No: 10 Hane No: 68 de kayıtlı 57802068400 T.C kimlik numaralı 22/07/1923 Kastamonu Tosya doğumlu Sadık ve Şaziye'den olma Zeliha Küççükkoş'un mirasçısı olduğuna dair hak talep edenlerin mahkememiz yukarıda yazılı dosyasına ilanın yayın tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde TMK. 594. Maddesi gereğince başvurmaları gerektiği aksi takdirde hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur. 24/02/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02207057