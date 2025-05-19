ANKARA 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2024/2262 Esas

Hacı Ömer Yıldırım tarafından Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2022/1279 Esas sayılı dosyasında alınan yetkiye istinaden miras bırakan Zeliha Küçükkoşum'un mirasçılık belgesi talep edildiğinden; Kastamonu İli Tosya İlçesi Hocaimat Mahallesi/köyü Cilt No: 10 Hane No: 68 de kayıtlı 57802068400 T.C kimlik numaralı 22/07/1923 Kastamonu Tosya doğumlu Sadık ve Şaziye'den olma Zeliha Küççükkoş'un mirasçısı olduğuna dair hak talep edenlerin mahkememiz yukarıda yazılı dosyasına ilanın yayın tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde TMK. 594. Maddesi gereğince başvurmaları gerektiği aksi takdirde hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur. 24/02/2025

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