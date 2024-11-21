T.C. ANKARA 13. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.17789080-2023/7-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

SUÇ : 5941 Sayılı Çek Kanunu



KANUN MADDESİ : 5. Madde 1. Fıkra



Müşteki tarafından borçlu aleyhine yukarıda yazılı atılı suçtan belirtilen kanun maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle açılan davada şikayet dilekçesi ve duruşma günü adresi meçhul olan borçluya tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup; borçlunun 20/02/2025 tarih saat 09:39'da mahkememizde yapılacak duruşmaya gelmediği takdirde İİK 349 maddesi gereğince yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği, iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

SANIK: ATİLLA EDİK : TC: 20059024710



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