ANKARA 13. AİLE MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 13. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/282 Esas

DAVALI : HALİL YILDIZ 1983 doğumlu, Halil ve Döndü oğlu

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların 05/07/2006 tarihinde evlendiklerini, taraflar evlendikten sonra davalının Cezayir'de çalışmaya başladığını, davalının en son 2018 yılında Cezayir'e gittiğini, bu tarihten sonra eve dönmediğini, davacıya yabancı bir kadının ulaştığını ve kocasıyla evli olduğunu, çocuklarının olduğunu söylediğini, bu yüzden tarafların boşanmalarına karar verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

Tensip zaptı: dava dilekçesinin tebliğ edildiği günden başlamak üzere HMK 126.md si uyarınca 2 hafta içerisinde davalının cevap dilekçesi verebileceğini , cevap dilekçesinde HMK'nun 129. Md sindeki unsurları taşınmasının gerekli olduğuna, aksi taktirde davalının HMK 128. Md sindeki müeyyide ile karşı karşıya kalacağına,

Tarafların HMK 121 ve 129/2 maddeleri gereğince delil olarak gösterdikleri belgeleri dava yada cevap dilekçelerine ekleyerek vermelerine başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri açıklamaları halinde bahsi geçen belge ve delillerin ilgili yerlerden celbine, masrafın gider avansından karşılanmasına,

Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14/11/2025

