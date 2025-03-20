ANKARA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/128

DAVALI : TÜRKER PALANCIGİLLER

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamamıştır ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğe karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 04/04/2025 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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