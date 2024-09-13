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ANKARA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ANKARA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 00:00

 

T.C. ANKARA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/207

DAVALI : ŞEMSİ ARLIER

Davacı Abaylar Yapı İnşaat Ltd.Şti tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce bildirilen adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 30/10/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02088282