T.C.

ANKARA 12. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/232

KARAR NO : 2025/332

Davacı Şerif Kırbaş tarafından davalı Urazgul Normamatova aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan yargılama neticesinde 13/05/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararıyla "Davanın KABULÜ ile, Çorum ili, Osmancık ilçesi, Avlağı köyü/mah. cilt 21, hane 137'de nüfusa kayıtlı, Şerif ve Reyhane'den olma, 08/03/1988 doğumlu, 36892180490 T.C. kimlik numaralı davacı ŞERİF KIRBAŞ ile Özbekistan Cumhuriyeti uyruklu URAZGUL NORMAMATOVA'nın TMK'nun 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, "karar verilmiş olup,

Özbekistan Cumhuriyeti uyruklu davalı URAZGUL NORMAMATOVA'nın tebliğe elverişli bir adresinin tespit edilememesi sebebiyle gerekçeli kararın kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın davalı URAZGUL NORMAMATOVA'ya tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren İKİ HAFTA İÇİNDE mahkememiz kararına karşı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili dairesi nezdinde İstinaf yasa yoluna başvurulabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.23.10.2025

