T.C.

ANKARA 12. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2024/780 Esas

Davacı Hamide Öztürk tarafından davalı Musa Öztürk aleyhine mahkememizde açılan Boşanma ve Ziynet Eşyası Alacağı davasının yapılan yargılaması sırasında, Sabri oğlu, 20/04/1979 Çankırı doğumlu, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup, bilinen "Chez Mahir Soydas, 1 Rue Le Notre Garges Les-Gonesse 95140 Fransa" adresinde kendisine ulaşılamayan davalı Musa Öztürk'ün tebliğe elverişli başka bir adresinin tespit edilememiş olması sebebiyle tahkikat duruşma gün ve saatinin kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,Tahkikat duruşmasının 09/10/2025 günü saat 10:20'e atılı olduğu, duruşma gün ve saatinde HMK'nun 147/2 maddesi uyarınca hazır hazır bulunmanız, geçerli özrünüz olmadan hazır bulunmadığınız takdirde karşı tarafın gelip de talep etmesi durumunda duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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