T.C. ANKARA 12. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2021/347

Davacı Ahmet Buğra Harsa tarafından davalı Veronica Juzgado Pavon aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında, İspanya Krallığı uyruklu olup, bilinen "Calle Ramon Azorin 35-2/C 28047 Madrid/İspanya" adresinde kendisine ulaşılamayan davalı Veronica Juzgado Pavon'un tebliğe elverişli başka bir adresinin de tespit edilememiş olması sebebiyle dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gün ve saatinin Veronica Juzgado Pavon'a ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gün ve saatinin tebliğinin tarafınıza yapılmış sayılacağı, tebliğden itibaren İKİ HAFTA İÇİNDE davaya karşı cevap dilekçesi verilebileceği, süresi içinde cevap verilmemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı, belirli gün ve saatte sulh hazırlığı yapılarak 08/04/2025 günü saat 10:35'te olan ön inceleme duruşmasına gelinmesi, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğundaki işlemlere itiraz edemeyeceği, bu davetiyenin tebliğ edildiği sayılan tarihten itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçelerde gösterilen ancak henüz sunulmayan belgelerin sunulması, başka yerden getirtilecek belgeler için gereken açıklamanın yapılması, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı hususu Veronica Juzgado Pavon'a ilanen tebliğ olunur. 25/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02161629