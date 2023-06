ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

KARAR NO : 2009/1873

DAVALI : ÖZAYDIN İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - 6640047051 -

Mürsel Uluç Mh. 113 Sk Kapı No: 66 Daire No: 14 Çankaya/ANKARA

Davacı GÜLSEREN ÇIKAR tarafından aleyhinize mahkememizde açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

" HÜKÜM : İcra takibine konu borcun 03.09.2009 tarihinde ödendiği ve davanın konusunun kalmadığı anlaşıldığından esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

Harçlar Yasası uyarınca alınması gereken 15,60 TL harçtan peşin alınan 72,90 TL'nin mahsubu ile bakiye 57,30 TL'nin karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatırana iadesine,

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 310,00 TL maktu vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı tarafça yapılan ve aşağıda dökümü yazılı 121,90 TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

İlişkin tebliğden itibaren 8 gün içerisinde yasal yolları açık olarak verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda açıkça okunup, usulen anlatıldı. 15/09/2009" şeklinde hüküm kurulmuş olup, mahkememizce yapılan adres araştırması neticesinde de güncel adresinize ulaşmak mümkün olmadığından kararın tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

