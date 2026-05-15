T.C.

ANKARA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/542 Esas

DAVACI : ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALILAR : 1- GÜLTEKİN BECEREN- 7 RUE LAMARTİNE SCHİLTİGHEİM 67300 9890 SCHİLTİGHEİM/ FRANSA

Akdere Mutlu Mh İmam Alim Sultan Cd 148. Sok. 3/11Mamak/ ANKARA

2- SALİH DELİBAŞ - 3. RUE DE LA FAİENCERİE APT. 3 PORTE J MONTREAU FAULT YONNE 77130 9890 FRANSA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan

yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 01/12/2026 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde tarafınıza ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılacağı, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere T.K.'nun 28.maddesi gereği ilanen tebliğ olunur. 06/05/2026

#ilangovtr Basın no ILN02470610