ANKARA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ANKARA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/22 Esas

KARAR NO : 2023/681



Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ



Davalı ANKARA KAVACIK SUBAYEVLERİ KOOPERATİFİ



Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından davalı Ankara Kavacık Subayevleri Kooperatifi aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tespiti Ve Tespiti) davasının yapılan açık yargılaması sonunda 23.11.2023 tarihinde karar verilmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.



HÜKÜM : Mahkemelerimizin 23.11.2023 tarih, 2023/22 esas, 2023/681 karar sayılı gerekçeli kararında açıklanan nedenlerle;



1- Davanın KABULÜ ile, dava konusu taşınmazın davalının hissesine düşen kamulaştırma bedelinin 1.240.300,00 TL olduğunun TESPİTİNE, kamulaştırma bedelinin dava tarihi olan 04/01/2023 tarihinden itibaren mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte davalılara derhal ödenmesine,



2- Tapudaki takyidatların bedele aynen yansıtılmasına,



3- Dava konusu olan Ankara ili, Keçiören ilçesi, Aktepe Mahallesinde bulunan 2027 ada 77 parsel sayılı taşınmazın karara ekli harita bilirkişisinin 10/07/2023 tarihli raporunda (B) harfi ile gösterilen 79 m²'lik kısmının bu parselden ifrazı ile davacı İdare adına tapuya TESCİLİNE, İİK.nun 28. Maddesi gereğince hüküm özetinin tapu sicil müdürlüğüne bildirilmesine,



4- 16/08/2023 tarihli teknik heyet raporu ile 10/07/2023 tarihli harita bilirkişisi raporunun kararın eki sayılmasına,



5- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23/10/2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01/06/2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı da göz önüne alınarak davacı kurum lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,



6- Kamulaştırma kanunu gereğince davacı tarafından yapılan masrafların üzerinde bırakılmasına,



7- Taraflarca yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde iadesine,

Kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda verilen karar açıkça okunup açıklandı.



Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02113361