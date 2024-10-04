ANKARA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/232

KARAR NO : 2023/248

Davalı :

1-AHMET BİDECİ

2-MERYEM PEHLİVAN

3-PENBE ÇALIŞKAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

"HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1- Davanın KABULÜ ile, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin 212.828,00 TL olduğunun TESPİTİNE,

2- Tapudaki takyidatların bedele aynen yansıtılmasına,

3- Davacı tarafından yatırılan acele el koyma bedelinden bu bedelin düşümü sonucu kalan 9.674,00-TL'nin davalılara ödenmemiş olması halinde Ankara 11. Asliye Hukuk Mah.'nin 2020/5 sayılı D.İş dosyasından çekilerek, işleyen nemaları ile birlikte davacıya İADESİNE, bedelin davalılara ödenmiş olması halinde 9.674,00 TL'nin davalıların hisseleri oranında tahsil edilerek davacı idareye İADESİNE,

4- Dava konusu olan Ankara ili, Mamak ilçesi, Altıağaç-İmar Mahallesinde bulunan 52598 ada 8 parsel sayılı taşınmazın davalılar ve murisleri adına olan tapusunun iptali ili davacı idare adına tapuya TESCİLİNE,

5- 23/11/2021 tarihli kök ve 24/01/2022 tarihli ek heyet raporu ile 27/09/2021 tarihli harita bilirkişisi raporunun kararın eki sayılmasına,

6- Harçlar yasasına göre alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 44,40 TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 135,50 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

7- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23/10/2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01/06/2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı da göz önüne alınarak davacı kurum lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

8- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre davalılar Metin Daşdelen, Nurettin Ekinci, Nuri Ekinci yararına takdir olunan 9.200,00 TL ücreti vekaletin davacıdan tahsili ile bu davalılara verilmesine,

9- Kamulaştırma kanunu gereğince davacı tarafından yapılan masrafların üzerinde bırakılmasına,

10- Taraflarca yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde iadesine,

Tescil yönünden kesin, bedel yönünden kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda verilen karar açıkça okunup açıklandı. 02/05/2023"

Davacı vekilinin Mahkememize sunmuş olduğu 12/06/2023 havale tarihli istinaf başvuru dilekçesinde;

"Yukarıda sunulan ve Sayın Dairenizce re’sen dikkate alınacak nedenlerle Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2019/232E., 2023/248K. sayılı kararının aleyhe olan bedel, vekalet ücreti ve yargılama gideri yönünden kaldırılması ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz." denilmekle ilamın ve istinaf başvuru dilekçesinin, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağı, 2 haftalık yasal süresi içerisinde karara karşı istinaf başvuru dilekçesini, istinaf dilekçesine karşı cevaplarınızı Mahkememize sunmanız hususu, gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02099005