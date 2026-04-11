T.C. ANKARA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.37423631-2024/737-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 29/01/2026 tarih 2024/737 Esas ve 2026/79 karar sayılı ilamı ile 53950676832 TC. Kimlik Numaralı, Yusuf ve Güldane oğlu, Konya doğumlu, Aksaray, Ortaköy ilçesi, Kümbet mah/köy nüfusunda kayıtlı Sanık ATİK KOÇAKER hakkında Sahte Belge Düzenleme suçundan 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359/b maddesi uyarınca 4 Yıl 2 Ay hapis cezası verildiği, defter kayıt ve belgeleri gizleme suçundan 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359/a-2 maddesi uyarınca 7 Ay 15 Gün hapis cezası verilip 5271 sayılı CMK'nın 231/8. Maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, ancak yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığın adresi tespit edilemediğinden ve adresinin meçhul kalmasından dolayı ilgili mahkeme kararının ve Katılan Kurum Ankara Defterdarlığı vekili Av. Selda Nur Öztürk'ün 18/02/2026 tarihli istinaf kanun yolu başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu itibarla, ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

