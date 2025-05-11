T.C. ANKARA 10. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/532 Esas

Mahkememiz 2024/532 esas sayılı ile14492712358TC kimlik noludavacı BUKEM KARAGÖZ tarafından 49876750084 TC kimlik nolu davalı SAİT KARAGÖZ aleyhine boşanma talebi ile dava açılmış olup, davalı SAİT KARAGÖZ'ün tüm aramalara rağmen ikametgahı, meskeni, iş yeri de tespit edilemediğinden ön inceleme duruşmasının HMK 139 ve 143. maddeleri gereğince 07/10/2025 günü saat 11:25'te yapılacağı, duruşmaya gelmediğiniz veya gelipte davayı takip etmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtar olunur. Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02221054