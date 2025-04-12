T.C.

ANKARA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/54 Tereke

Talep eden vekili Av. FATİH ÇİFTÇİ tarafından Mahkememizin yukarıda yazılı esas sayılı dosyasında; VAN İli, İPEKYOLU İlçesi, HAFİZİYE Mahallesi Köyü, Cilt No: 7 Hane No:204'de nüfusa kayıtlı Begi Rıza ve Nezire'den olma01/07/1950 doğumlu 01/11/2021 tarihinde vefat eden müteveffa ENİS ATACAN'ın terekesinin tasfiye edilmesi talep edilmiştir.

TMK’nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. M. 629 gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

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