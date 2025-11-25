ANKARA 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

ANKARA1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/225

KARAR NO: 2024/110

Davacı ASSOS İLAÇ KİMYA GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TİCARET AŞ tarafından RAİSİNG İLAÇ MEDİKAL DANIŞMANLIK TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Marka Hükümsüzlüğü davasının da mahkememizce yapılan yargılama neticesinde aşağıdaki gibi hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM:

PİKOS markasının tescilli olduğu tüm sınıflarda kötü niyetli tescil nedeniyle hükümsüzlüğüne,

Mahkeme karar özetinin Türkiye’de tirajı en yüksek gazetede ilanına,

Haksız Rekabetin tespitine, önlenmesine, davacı şirketin haklarına tecavüz eder nitelikteki ürünlere, bu ürünlerin üretiminde kullanılan makine ve araçlara, her türlü reklam ve tanıtım materyallerine el konulmasına, toplatılmasına, satışının durdurulmasına, internet, radyo, tv, gazete ve sair mecralar üzerinden yapılan reklamların durdurulmasına, haksız rekabetin devamının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına,

Takdiren hesaplanan 1.000,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren ticari faizi ile davalıdan tahsiline,

10.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline,

Dair verilen 14/03/2024 tarih 2022/225 E. 2024/110 K. sayılı iş bu mahkememiz kararı 09/09/2024 tarihinde kesinleşmiş olmakla ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02341778