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ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 00:00

T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/20 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Kahramanmaraş ili,Andırın ilçesi, Beşbucak mahallesi, Dambükü Mevkiisi,kuzeyi 123 ada 3 nolu parsel, batısında 2 nolu parsel, güneyinde 8,9,10 nolu parseller ile doğusunda 123 ada 7 parsel kısmen tapulama harici olan taşınmaz hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

Davacı Adı Soyadı:Davalı Adı SoyadıDava:
ATA PERİŞAN
ENVER PERİŞAN		MALİYE BAKANLIĞITapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02144030