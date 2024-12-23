ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2024/20 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Kahramanmaraş ili,Andırın ilçesi, Beşbucak mahallesi, Dambükü Mevkiisi,kuzeyi 123 ada 3 nolu parsel, batısında 2 nolu parsel, güneyinde 8,9,10 nolu parseller ile doğusunda 123 ada 7 parsel kısmen tapulama harici olan taşınmaz hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|ATA PERİŞAN
ENVER PERİŞAN
|MALİYE BAKANLIĞI
|Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02144030