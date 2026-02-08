ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İLAN

T.C. ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Sayı :2021/22 Ort. Gid. Satış

Konu : Kıymet Takdiri İlanı Memurluğumuz 2021/22 Ortaklığın Giderilmesi Satış sayılı dosyasında; 15/01/2025 tarihinde satışa konu Mersin ili Anamur ilçesi İskele mahallesi 455 ada 23 parsel sayılı taşınmaz başında bilirkişi heyeti ile birlikte kıymet takdiri yapılmış; bilirkişilerin memurluğumuza sunduğu 20/02/2025 tarihli raporda taşınmazın satışa esas değeri 7.936.240,00 TL olarak belirlenmiştir. İş bu kıymet takdiri raporu taşınmaz hissedarlarından Rolant Wolfgang kızı Tamara Suzanna Schad'ın tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle iş bu ilanın yayınından itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nde kıymet takdirine itiraz davacı açabileceği ilanen tebliğ olunur.

