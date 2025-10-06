ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ANAMUR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazın satışına karar verilmiş olup; mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Bozyazı İlçe, TEKMEN/AKDENİZ Mahalle/Köy, Bozot Mevkii, 186 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmaz 7.148,48 m² yüzölçümlü olup tapuda tarla vasfı ile kayıtlıdır.

İmar Durumu : Var

Kıymeti : 35.796.720,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 11:33

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 11:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 11:33

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 11:33

02/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

