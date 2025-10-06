ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Güncelleme Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.
ANAMUR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/11 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazın satışına karar verilmiş olup; mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Bozyazı İlçe, TEKMEN/AKDENİZ Mahalle/Köy, Bozot Mevkii, 186 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmaz 7.148,48 m² yüzölçümlü olup tapuda tarla vasfı ile kayıtlıdır.
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 35.796.720,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 11:33
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 11:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 11:33
Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 11:33
02/10/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
