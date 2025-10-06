×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 00:00

Örnek No:55*

T.C.
ANAMUR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazın satışına karar verilmiş olup; mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Bozyazı İlçe, TEKMEN/AKDENİZ Mahalle/Köy, Bozot Mevkii, 186 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmaz 7.148,48 m² yüzölçümlü olup tapuda tarla vasfı ile kayıtlıdır.
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 35.796.720,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 11:33
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 11:33
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 11:33
Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 11:33

02/10/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02306501

 