ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/989 Esas

DAVALI : GELDİ BAHAR - 47830249704

MERSİN ili, BOZYAZI ilçesi, TEKEDÜZÜ mah/köy, 23 Cilt, 19 Aile sıra no, 192 sırada nüfusa kayıtlı, KÜÇÜK ALİ ve KİRAZ oğlu/kızı, 01/06/1983 dogumlu,

Davacı , ESEN AYTEK ile Davalılar , FİLİZ IŞIL, GELDİ BAHAR, KİRAZ BAHAR, MÜJDE ANGAY arasında mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle;

Davalılardan GELDİ BAHAR' a dava konusu olan Mersin ili, Bozyazı ilçesi 601 ada,11 parsel sayılı taşınmazların Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi talep edilmiş olup Mahkemenizce dava dilekçesinde ve sistemde bildirilen adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden bulunmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 08/07/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere TMK 644'e göre "Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri süremediğiniz veya belirtilen gün ve saatte duruşmaya gelip bu hususta varsa itirazlarınızı bildirmeniz veya tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde taksim-paylaşma davası açmanız aksi takdirde istem konusu mallar üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 24/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02184203