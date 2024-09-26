ANAMUR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ANAMUR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/104 Esas

DAVALI : 1-HİLAL DEMİRBAŞ, T.C. 10141177462



Davacı Adnan Simit tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı veduruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamadığından duruşma günü: 03/10/2024 günü saat: 13:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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