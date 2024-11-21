ANAMUR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ANAMUR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/197 Esas

DAVALI : ABDİL ERKAN Sıcakyurt Mah. 810 Sk. No:34 Bozyazı/ MERSİN



Davacılar tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporunu bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış olduğundan bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02126768