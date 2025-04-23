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ANAMUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ANAMUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 00:00

İLAN

T.C. ANAMUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/393 Esas

DAVALILAR : 

1- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Bolu Derterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü Bolu Merkez/ BOLU
2- MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür Mah. Eski Marina Vista Avm, 4304. Sk. No:1 Akdeniz/Mersin Akdeniz/ MERSİN
3- ANAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mersin ili, Anamur ilçesi, Malaklar mahallesi, batısı davacıya ait 703 parsel, kuzeyi: 136 parsel, Doğusu: 621 parsel., Güneyi: 702 parsel sayılı taşınmaz ile çevrili bulunan taşınmaz üzerinde bir hak iddia edenler var ise iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık yasal süresi içerisinde Mahkememize başvurmaları, aksi taktirde yargılama yapılarak tescil istenen taşınmaza ilişkin karar verileceği hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02210571