ANAMUR 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ANAMUR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/503 Esas

KARAR NO : 2023/475



Davacı QNB FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM :



1-Davanın feragat nedeniyle REDDİNE,



2-Davacının fegatini 1. Celseden sonra yapmış olması nedeni ile Harçlar Kanunu'nun 22. Maddesi uyarınca alınması gereken harcın 2/3'ünün alınması gerektiği anlaşıldığından, karar tarihi itibari ile alınması gereken 269,85-TL harcın 2/3'ü olan 179,90-TL harçtan davacı tarafça dava açılırken peşin olarak yatırılan 170,78-TL harcın mahsubu ile eksik olan bakiye 9,12 TL'nin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,



3-Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,



4-Davalılar Muhittin Taş, Zeliha Uygun, Leyla Gökmen vekilinin, davacı taraftan vekalet ücreti talebi olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,



5-Karar kesinleştiğinde arta kalan gider avansının ayrı bir karar yazmaya gerek olmaksızın HMK 333. maddesi gereğince yatıran tarafa iadesine,



Dair; tarafların yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine bulunulacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi veya mahkememize gönderilmek üzere başkaca denk bir mahkemeye verilecek dilekçe ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildi. 08/06/2024

#ilangovtr Basın no ILN02082915