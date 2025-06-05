AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI

AMBARLI BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI'NDAN

9297917 IMO NUMARALI FATMA EYLÜL İSİMLİ GEMİNİN BULUNDUĞU YERDE SATIŞINA DAİR İHALE İLANI

1. İHALENİN KONUSU VE USULÜ

A-) Aşağıda adı, cinsi, yeri ve niteliği belirtilen 9297917 IMO numaralı FATMA EYLÜL isimli Kuruyük Gemisinin; 618 Sayılı Limanlar Kanunu’nun 28.11.2017 tarih ve 7061 Sayılı Kanun ile Değiştirilen 7. Maddesi uyarınca Ambarlı Bölge Liman Başkanlığınca (Marmara Mah. Liman Caddesi No:49 Asma Kat İç Kapı No:38 Beylikdüzü/İstanbul) satışına ilişkin ihaledir.

B-) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamında Kapalı Teklif Usulüyle yapılacaktır.

Geminin Adı ve Cinsi Yeri Açıklama FATMA EYLÜL

IMO No: 9297917

Kuruyük Gemisi İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesinde bulunan Ambarlı Liman Kompleksi içerisinde yer alan Marport Konteyner Terminalinde rıhtımda yüzer ve bağlı durumdadır. GROSS TONAJI = 1997

NET TONAJI = 1117

OMURGA TARİHİ = 15.04.2003

TESLİMA TARİHİ = 20.08.2003

İNŞA YERİ = ÇİN

TAM BOYU = 79,99 Metre

KÜTÜK BOYU = 74,29

EN = 13,60 Metre

DERİNLİK = 7,00 Metre

ANA MAKİNE = ZHENGJIANG MARINE DIESEL WORKS 1.080 KW

YÜK DURUMU= Boş

LIGHT SHIP ≈ 1042 Ton Not: Gemiye ait bilgiler geminin gelişinde sunulan belgeleri dayanağında yazılmış olup değişkenlik gösterecek bilgiler ile ilgili idaremiz bağlayıcılığı ve sorumluluğu yoktur.

2. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ

İhaleye katılacak tüzel kişi yetkilileri ihaleye ait şartnameyi ve dökümanları 13.06.2025 tarihinden itibaren Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı’nın web adresinden (https://ambarliliman.uab.gov.tr) temin edebileceklerdir. İhale şartname ve döküman bedeli 5.000,00TL (BeşbinTürkLirası) olup; ihale taleplilerince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin Vakıfbank Emek Şubesinin TR40 0001 5001 5800 7306 9032 98 IBAN nolu hesabına, “FATMA EYLÜL Gemisi İhale Şartname ve Döküman Bedeli” açıklaması ile yatırılacak, çıktısı alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası imzalanarak ödendi makbuzunun aslı ile birlikte (internet üzerinden yapılan ödemelerde dekont banka imza ve kaşeli olacaktır) ihale şartnamesinin 11. Maddesinde belirtilen usulde başvuru dosyasına derç edilecektir.



3. TAHMİNİ BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT ve VERGİ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN ESASLAR

a. İhale konusu geminin Tahmini Bedeli 14.025.000,00 TL.(Ondörtmilyonyirmibeşbin Türk Lirası) ve Geçici Teminat Miktarı ise 420.750,00 TL (DörtyüzyirmibinyediyüzelliTürk Lirası)’dir. İhale onay kararının, ihale alıcısına tebliğ tarihinden itibaren alıcı; 5 (beş) iş günü içerisinde ihale bedeli üzerinden % 6 oranına tekabül eden miktar kadar kesin teminatı, Şartnamede belirtilen hesaba “FATMA EYLÜL Gemisi Kesin Teminat Bedeli” açıklamasıyla yatırılacaktır.

b. Teminatların iadesine ilişkin süre ve esaslar şartnamede belirtildiği gibi uygulanacaktır.

c. Bu ihaleden dolayı meydana gelecek olan tüm masraflar; Karar ve sözleşme damga vergisi, Katma Değer Vergisi (ihale edilen gemi ticari faaliyette kullanılacaksa), Noterlik ücreti, Geminin ilgili idarelere kayıt ve sertifikasyon harçları, gazete ilan bedeli vb ihale üzerinde kalan tarafça ödenecektir. İhale onayını takiben 5 (beş) iş günü içerisinde İhale alıcısı tarafından, ihale bedeli üzerinden %0,569 oranında damga vergisi ilgili vergi dairesine yatırılır; dekontu ve tahakkuk fişi İdare’ye teslim edilir.

4. İSTENİLEN BELGELER ve EVRAKLARIN TESLİM YERİ/ SÜRESİ:

İhaleye Katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanundaki şartları taşıyan tüzel kişiler;

A) Aşağıdaki belirtilen belgeyi içerir İÇ ZARF

Teklif Mektubundan oluşur. Teklif mektuplarının istekli tarafından veya bu konuda açıkça yetkilendirilmiş kanuni temsilcileri tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihaleye ait şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılacaktır. Teklif mektubu, bir zarfa (iç zarf) konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

B) Aşağıda belirtilen belgeleri içerir DIŞ ZARF

1. Teklif Mektubunu içeren iç zarf,

2. Tüzel kişiliğin; vergi numarası, iletişim (telefon, gsm, mail, faks) ve Türkiye’de tebligat için adres bilgileri ile gerektiğinde iade edilecek olan tutarlar için tüzel kişilik adına kayıtlı banka IBAN numaralarını belirtir yazılı beyan,

3. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı (internet bankacılığı işlemlerinde banka kaşeli olacaktır),

4. Geçici Teminatın yatırıldığına dair banka dekontunun aslı (internet bankacılığı işlemlerinde banka kaşeli olacaktır),

5. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

6. Tüzel kişiliği temsil edenin, noter tasdikli imza sirküleri örneği,

7. İhaleye vekâleten iştirak edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

8. Vergi Levhasının fotokopisi (Aslı, ibraz edilmek üzere istekli yanında bulunacaktır.),

9. Noter onaylı taahhütname.

C) Dış Zarfların Kapatılması (Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf birlikte başka bir zarfa (dış zarf) konarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi kapatıldıktan sonra dış zarfın kapatılarak yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ile teklif konusu yazılmalıdır.)

Oluşan dosyanın eksiksiz ve şartnamede belirtilen açıklamalara uygun olarak, 25.06.2025 tarihi saat 16:00’a kadar mesai saatleri içerisinde Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı’na (Marmara Mah. Limanlar Caddesi No:49 Asma Kat İç kapı No :38 Beylikdüzü/İstanbul) teslim edilmesi ve dosyaların alındı sıra numarası ile kaydedilmesi gerekmektedir. Teklifler iadeli taahhütlü posta olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Bu süreden sonra elden teslim edilecek veya posta ile ulaşacak evraklar kabul edilmeyecek ve ihale taleplisi olarak dikkate alınmayacaktır.



5. İHALENİN SAATİ VE YERİ

İhale; Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı hizmet binasında mukim 6. Kat eğitim/toplantı salonu (Marmara Mah. Liman Caddesi No:49 Kat:6 eğitim/toplantı Salonu Beylikdüzü/İstanbul) ’da 26.06.2025 tarihinde saat 13:00’da ihale komisyonunca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

6. DİĞER HUSUSLAR

* İhaleye başvuru esnasında katılım sağlayacak tüzel kişiliklerin şirket/kurum tarafından verilen vekaletname ile kaşe/mühür vb. yanında bulundurması zorunludur.

* İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

* İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale konusunda şartname hükümleri esastır.

* İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.



İlan Olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02235652

















