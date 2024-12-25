AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Amasra Belediye Başkanlığına ait olan,Bartın İli,Amasra İlçesi,Kaleşah Mahallesi,338 Ada 1 Parsel'de kayıtlı 2.793,12 m2'lik Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Arsa Satışına ilişkin ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği "Kapalı Teklif Usulü" ile ihaleye konulmuştur.

2- İhale 08/01/2025 Çarşamba günü saat 14:00‘da Belediye Hizmet Binasının,Belediye Meclis Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- Amasra Belediye Başkanlığı 338 Ada 1 Parselde kayıtlı 2.793,12 m2'lik Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Arsa Satışının tahmin edilen satış bedeli 28.100.000,00 TL(Yirmi Sekiz Milyon Yüz Bin Türk Lirası) olup, geçici teminat miktarı tahmin edilen satış bedelinin %3’ü olan 843.000,00 TL(Sekiz Yüz Kırk Üç Bin Türk Lirası) dır.

4- İhaleye Katılmak için gereken belgeler,

İÇ ZARF

Belediyemiz tarafından verilecek teklif mektubunun konulduğu zarftır.Teklif Mektubu bu zarfa konulduktan sonra bu zarf kapatılır.Üzerine;isteklinin adı ve soyadı,isteklinin tebligata esas açık adresi yazılır zarf kapatıldıktan sonra yapıştırılan yer istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

Gerçek Kişiler;

a. Kanuni İkametgah Belgesi,

b. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası,

c. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

d. Teminat Mektubu veya Teminat Alındısı,

e. Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

f. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g. Amasra Belediyesine Borcu Olmadığına Daire Belge

h. Şartname ve eklerinin satın alındığına dair Tahsildar Alındısı veya Banka Dekontu

ı. Ortak Girişim Halinde Ortaklık Hisse Beyannamesi,

Tüzel Kişiler;

a. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası,

b. İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

c. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,

d. Teminat Mektubu veya Teminat Alındısı,

e. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

f. Vergi Kimlik Numarası(Vergi Levhası)Fotokopisi

g. Amasra Belediyesine Borcu Olmadığına Daire Belge

h. Şartname ve eklerinin satın alındığına dair Tahsildar Alındısı veya Banka Dekontu

ı. Ortak Girişim Halinde Ortaklık Hisse Beyannamesi,

5- İsteklilerce 4. maddede belirtilen ihaleye katılmak için gereken belgeler bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine adı, soyadı, ihalenin adı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri imzalanır veya mühürlenir ve 08/01/2025 Çarşamba günü saat12:30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Amasra Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilir. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul edilemez.

6- İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 15.000,00TL(On Beş Bin Türk Lirası).bedel karşılığı satın alınabilir.Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

7- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunca alınan İhale Kararı İta Amirinin (Belediye Başkanı) onayına takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta Amirinin İhaleyi iptal etmesi halinde de istekli Belediye ye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8- Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır.

9- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

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