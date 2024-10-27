ALTINÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ALTINÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/1061 Esas



DAVACI :MUSTAFA PEHLİVAN



DAVALILAR : 1- AHMET UŞAR

2- SEMİHA EGER



Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;



İlgili davaya ilişkin davacı vekili tarafından Mahkememize sunulmuş olan 18/07/2023 tarihli dava dilekçesi ile; Hatay ili Altınözü ilçesi, Keskincik Mahallesi 117 ada 1077 taşınmazın satış suretiyle ortaklığın giderilmesinin talep edildiği,



Hatay ili Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi117 ada 1077 parsel sayılı taşınmazda Davalı Ahmet UŞARve Davalı Semiha EGER 'in hak sahibi olmanız nedeniyle adresinize tebligatların çıkarıldığı ancak tebligatların tarafınıza tebliği mümkün olmamış olup;



Dosyamızın 03/12/2024 günü saat: 11:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02110681