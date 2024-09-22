ALTINÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ALTINÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/550 Esas

MİRASÇI :MERYEM PAPAS



Mahkememizde görülen Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;



İlgili davaya ilişkin Altınözü Noterliğinin 21/08/2003 tarih ve 1465 yevmiye numaralı Müteveffa Yüsüf AYDIN tarafından düzenlenen vasiyetnamenin okunmasının talep edildiği;



Dosyamızın 07/01/2025 günü saat: 09:30'da Müteveffa tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02092061