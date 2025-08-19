ALTINÖZÜ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ALTINÖZÜ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/242 Esas

KARAR NO : 2025/76

DAVALI : FERAH ELHASAN

Davacı tarafından davalı FERAH ELHASAN aleyhine açılan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.183,349)) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;

HÜKÜM :

1- Davanın KABULÜ ile;

99021281888 Yabancı kimlik numaralı müşterek çocuk ABDULKERİM MUHAMMED ve 99809802724 Yabancı kimlik numaralı müşterek çocuk AHMED MUHAMMED'in velayetlerinin 99881138940 Yabancı Kimlik numaralı davalı anne FERAH ELHASAN'dan alınarak 99862620990 Yabancı Kimlik numaralı davacı baba CEMAL MUHAMMED'e verilmesine;

2- Velayeti davacı babaya verilen reşit olmayan müşterek çocuklar 99809802724 Yabancı kimlik numaralı Ahmet MUHAMMED ve 99021281888 Yabancı kimlik numaralı Abdulkerim MUHAMMED ile davalı anne arasında kişisel ilişki kurulmasına; her ayın 2. ve 4. Haftası Cumartesi günü sabah 09:00'dan Cumartesi günü Akşam 17:00'a kadar, dini bayramların 2. Gününde sabah saat 10:00'dan akşam 17:00'a kadar, milli bayramlarda ise sabah 10:00'dan 17:00'a kadar, kış sömestr tatilinin 1. Haftası Cumartesi sabah 10:00'dan akşam 17:00'a kadar, anneler gününde sabah 10:00'dan akşam 17:00'a kadardavalı anne yanına almaksuretiyle şahsi münasebet kurulmasına, şahsi münasebetin bu şekilde TESİSİNE,

3- Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde geçerli olan A.A.Ü.T uyarınca 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalı taraftan alınarak davacı yana ödenmesine,

4- Suçüstünden karşılanan ve karar tarihinde alınması gereken 615,40 TL 'den peşin harç ile 615,40 TL başvuru harcı olmak üzere toplam 1.230,80 TL 'nin davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

5- Suçüstü ödeneğinden karşılanan 2.200,00 TL'nin yargılama giderinin davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

Dair; tarafların yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.10/04/2025

Gerekçeli kararıntebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.04/06/2025

