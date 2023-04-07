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ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Güncelleme Tarihi:

#İlangovtr#Basın No ILN01807764#Resmi İlan
ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 00:00

İHALE İLAN METNİ

1.1. Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Altınordu İlçesi Karşıyaka Mahallesi 6033 ada 1 parselde kayıtlı 2.835,67m² yüzölçümlü "arsa" vasıflı, imar planında Konut Alanı içerisinde yer alan Emsal:1.50, Yen çok= 30.50 m yapılaşma koşuluna sahip taşınmaz,
1.2. Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Altınordu İlçesi Karşıyaka Mahallesi 6034 ada 1 parselde kayıtlı 4.803,15m² yüzölçümlü "arsa" vasıflı, imar planında Konut Alanı içerisinde yer alan Emsal:1.50, Yen çok= 30.50 m yapılaşma koşuluna sahip  taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü (artırma)ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
2.Şartname ve ekleri Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden 100,00TL karşılığında alınacaktır.
3.İhale Yeni Mahalle 321 Sokak No:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Altınordu Belediyesi Encümen Salonunda aşağıda tabloda belirtilen Tarih ve Saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü (artırma)ile satışı yapılacaktır.
 

Sıraİli/İlçesi
Mah./Ada/Parsel
Altınordu/ORDU		Satış BedeliGeçici Teminatİhale Tarih/Günİhale Saati
1.Karşıyaka Mah. 6033 Ada1 Parsel 2.835,67 m2 “arsa” vasıflı taşınmaz.12.760.515,00 TL382.815,45 TL18.04.2023Salı09:10
2.Karşıyaka Mah. 6034 Ada1 Parsel 4.803,15 m2 “arsa” vasıflı taşınmaz.21.614.175,00 TL648.425,25 TL18.04.2023
Salı		09:20


4.İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce  saat 17:00’a kadar Altınordu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

   5.İhaleye Katılabilme Şartları;
 A)Gerçek Kişiler:

  1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
  2. Nüfus Kayıt Örneği.
  3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
  4. İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.
  5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
  6. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-4-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
  7. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
  8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
  9. Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
  10. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
  11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.


    B)Tüzel Kişiler:

  1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
  2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
  3. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
  4. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-7. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayarı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
  5. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
  6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
  7. Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi
  8. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
  9. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
  10. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.


2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ilgililere ilan olunur.

                                                                                                     Altınordu Belediyesi                                                                                             Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

#ilangovtr Basın no ILN01807764

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