ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1.1. Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Altınordu İlçesi Karşıyaka Mahallesi 6033 ada 1 parselde kayıtlı 2.835,67m² yüzölçümlü "arsa" vasıflı, imar planında Konut Alanı içerisinde yer alan Emsal:1.50, Yen çok= 30.50 m yapılaşma koşuluna sahip taşınmaz,

1.2. Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Altınordu İlçesi Karşıyaka Mahallesi 6034 ada 1 parselde kayıtlı 4.803,15m² yüzölçümlü "arsa" vasıflı, imar planında Konut Alanı içerisinde yer alan Emsal:1.50, Yen çok= 30.50 m yapılaşma koşuluna sahip taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü (artırma)ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2.Şartname ve ekleri Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden 100,00TL karşılığında alınacaktır.

3.İhale Yeni Mahalle 321 Sokak No:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Altınordu Belediyesi Encümen Salonunda aşağıda tabloda belirtilen Tarih ve Saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü (artırma)ile satışı yapılacaktır.



Sıra İli/İlçesi

Mah./Ada/Parsel

Altınordu/ORDU Satış Bedeli Geçici Teminat İhale Tarih/Gün İhale Saati 1. Karşıyaka Mah. 6033 Ada1 Parsel 2.835,67 m2 “arsa” vasıflı taşınmaz. 12.760.515,00 TL 382.815,45 TL 18.04.2023Salı 09:10 2. Karşıyaka Mah. 6034 Ada1 Parsel 4.803,15 m2 “arsa” vasıflı taşınmaz. 21.614.175,00 TL 648.425,25 TL 18.04.2023

Salı 09:20



4.İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar Altınordu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.



5.İhaleye Katılabilme Şartları;

A)Gerçek Kişiler:

Yasal Yerleşim Yeri belgesi. Nüfus Kayıt Örneği. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-4-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.



B)Tüzel Kişiler:

Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-7. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayarı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.



2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ilgililere ilan olunur.



Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

#ilangovtr Basın no ILN01807764