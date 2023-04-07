ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1.1. Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Altınordu İlçesi Karşıyaka Mahallesi 6033 ada 1 parselde kayıtlı 2.835,67m² yüzölçümlü "arsa" vasıflı, imar planında Konut Alanı içerisinde yer alan Emsal:1.50, Yen çok= 30.50 m yapılaşma koşuluna sahip taşınmaz,
1.2. Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Altınordu İlçesi Karşıyaka Mahallesi 6034 ada 1 parselde kayıtlı 4.803,15m² yüzölçümlü "arsa" vasıflı, imar planında Konut Alanı içerisinde yer alan Emsal:1.50, Yen çok= 30.50 m yapılaşma koşuluna sahip taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü (artırma)ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
2.Şartname ve ekleri Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden 100,00TL karşılığında alınacaktır.
3.İhale Yeni Mahalle 321 Sokak No:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Altınordu Belediyesi Encümen Salonunda aşağıda tabloda belirtilen Tarih ve Saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü (artırma)ile satışı yapılacaktır.
|Sıra
|İli/İlçesi
Mah./Ada/Parsel
Altınordu/ORDU
|Satış Bedeli
|Geçici Teminat
|İhale Tarih/Gün
|İhale Saati
|1.
|Karşıyaka Mah. 6033 Ada1 Parsel 2.835,67 m2 “arsa” vasıflı taşınmaz.
|12.760.515,00 TL
|382.815,45 TL
|18.04.2023Salı
|09:10
|2.
|Karşıyaka Mah. 6034 Ada1 Parsel 4.803,15 m2 “arsa” vasıflı taşınmaz.
|21.614.175,00 TL
|648.425,25 TL
|18.04.2023
Salı
|09:20
4.İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar Altınordu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5.İhaleye Katılabilme Şartları;
A)Gerçek Kişiler:
- Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
- Nüfus Kayıt Örneği.
- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
- İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.
- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
- Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-4-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
- Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
- Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
B)Tüzel Kişiler:
- Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
- Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-7. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayarı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
- Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi
- Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
- Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ilgililere ilan olunur.
Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
#ilangovtr Basın no ILN01807764