ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. Altındağ Belediye Başkanlığından

İhale İptal İlanı

1- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Gültepe Mahallesi, 24710 Ada 1 Parsel ve 24711 Ada 3 Parsel üzerinde Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile 07/10/2026 Çarşamba günü saat 16.00’da yapılması planlanan ihale 29.09.2026 tarihli ve E-46879524-750-473595 sayılı Başkanlık Olur’u ile iptal edilmiştir.

2- Söz konusu ihalenin konusu, İli:Ankara, İlçesi: Altındağ, Mahallesi: Gültepe, Ada/Parsel:24710 Ada 1 Parsel, Toplam Arsa Alanı:5.431,16 m², Toplam İnşaat Alanı:18.552,70 m², İşin Adı/Kullanım Şekli:Konut+Dükkan, İhale Tarihi ve Saati:07/10/2026 Çarşamba, Saat 16.00, İhale Usulü:2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

3- İhale dokümanları ve teknik ekler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, m² (metrekare) cetveli ve hesaplamalarında maddi hata bulunduğunun tespit edilmesi, taşınmazın fiili durumu ile ihale dokümanlarında belirtilen hukuki durum arasında uyumsuzluk bulunması, rekabeti etkileyebilecek mali kısıtların ortaya çıkması ve isteklilerin teklif vermesini engelleyebilecek nitelikte hukuki ve mali ihtilafların doğabileceğinin anlaşılması nedeniyle, söz konusu ihalenin mevcut haliyle gerçekleştirilmesinin kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından uygun olmayacağı değerlendirilmiştir.

4- Bu kapsamda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri ile kamu yararı ve hizmet gerekleri uyarınca, 07/10/2026 tarihinde saat 16.00’da yapılması planlanan “Gültepe Mahallesi 24710 Ada 1 Parsel ve 24711 Ada 3 Parsel Üzerinde Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi” ihalesinin, ihale tarihinden önce 29.09.2026 tarihli ve E-46879524-750-473595 sayılı Başkanlık Olur’u ile İPTAL EDİLMESİNE karar verilmiştir.

5- İhale ile ilgili olarak daha önce yapılan ilan, duyuru ve işlemler bu iptal kararı kapsamında hükümsüzdür.



İlan olunur.

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