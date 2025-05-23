T.C. ALMUS SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/332 Esas

İLAN

Davacı, Hasan Güneş ile Davalılar , Ali Kılıç, Ali Yıldız, Altun Güneş, Ayşe Güneş, Ayşe Özdemir, Bayram Salman, Cafer Şimşek, Cemal Güneş, Esengül Yılmaz, Fatime Güneş, Görkem Salman, Gülbeyaz Güleç, Halil Güneş, Hasan Güneş, Hasan Güneş, Hüseyin Yıldız, Kaymak Şimşek, Medet Güneş, Mehmet Onur Kılıç, Mehri Erdoğdu, Muharrem Şimşek, Mustafa Şimşek, Müseyip Özdemir, Müslüm Güneş, Onur Güneş, Orkun Güneş, Özge Fırat, Özgün Aydoğan, Sabit Ozan Kılıç, Salih Güneş, Sevim Kocabaşoğlu, Songül Yılmaz, Ümmigüssün Karacan, Yaren Bektaş arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Davalılar Orkun Güneş(46528822052 T.C. Kimlik numaralı, Müslüm ve Sevgi oğlu München/FAlmanya, 10/08/1997 doğumlu) ve Onur Güneş (46543821542 T.C. Kimlik numaralı Müslüm ve Sevgi oğlu München/FAlmanya, 19/10/1995 doğumlu) tüm aramalara rağmen ikametgah adresleri tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacının dava dilekçesinde Tokat ili, Almus ilçesi, Akarçay İstiklal Mah. 286 ada 31 parsel sayılı taşınmazın davacı Hasan Güneş'in kök murisi Hasan oğlu Hüseyin Güneş adına kayıtlı olduğunu tapu maliki Hüseyin Güneş'in vefatından sonra davacı ve davalıların hak sahibi olduğunu, hak sahipleri arasında iştirak halinde mülkiyet hükümleri geçerli olduğundan taşınmazın büyüklüğü itibariyle hak sahiplerinin kullanamadığını hak sahiplerinin taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunma imkanları bulunmadığını taşınmazın yüz ölçümü aynen taksime imkan vermediğinden ortaklığın giderilmesine kararı verilmesine talep etmiş olmakla 6100 sayılı HMK'nın 147/2, 150/1 ve 139. Maddeleri gereğince ön inceleme duruşmasının 14/07/2025 günü saat 09.00'da yapılacağı, ayrıca davalıların tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal sürede davaya cevaplarının yazılı olarak mahkememize bildirmesi , cevaplarıyla birlikte her türlü delillerini de aynı sürede sunması gerektiği, Almus Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır olmaları, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır olmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği hususu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmak üzere ilanen tebliğ olunur. 09/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02229059