ALMUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ALMUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/84 Esas

KARAR NO : 2025/262

DAVALI MÜNİRE ERTOĞRUL (Rıza ve Kibriye'den olma, 26/02/1968 doğumlu)

Davalı Münire Ertoğrul'a gerekçeli kararın ve istinaf ilamının tebliğinin yapılamadığı, tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından, gerekçeli kararın ve istinaf ilamının davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ile davalı Münire Ertoğrul ve bir kısım davalılar arasında görülen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası sonucu Mahkememizin 30/09/2025 tarih 2024/84 Esas 2025/262 Karar sayılı ilamıyla;Davanın KABULÜNE, Kamulaştırmaya konu Tokat ili, Almus ilçesi, Gölgeli/Cumhuriyet Köyü 119 ada 47 parsel sayılı taşınmazın, 11/06/2024 tarihli bilirkişi raporunun ekinde yer alan vefen bilirkişisi Mehmet Yeğnidemir tarafından tanzim olunan rapora ekli krokide gri renkli "IR1" harfi ile gösterilen 621,78 m²'lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi ile bu hakkın davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi adına tapuya KAYIT VE TESCİLİNE, 11/06/2024 tarihli bilirkişi raporunun ekinde yer alan vefen bilirkişisi Mehmet Yeğnidemir tarafından tanzim olunan rapora ekli krokinin kararın eki sayılmasına, Dava konusu taşınmazın irtifak kamulaştırma bedelinin toplam 29.379,11 TLolduğunun tespitine, varsa tapudaki takyidatların bedele yansıtılmasına, Kamulaştırma bedeli 29.379,11 TL'ye 05/03/2024 dava tarihinden itibaren iş bu karar tarihine kadar geçen süre için kamu alacakları için uygulanan en yüksek oranda faiz işletilmesine dair kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Samsun Bölge Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği, verilen kararın davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi vekili Av. Barış Aydın tarafından 16/02/2026 tarihli dilekçe ile istinaf edildiği, HMK 347/2. maddesi gereğince, istinaf dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesini Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verebileceği, iş bu hüküm ve istinaf dilekçesinin tebligat yapılamayan davalı Münire Ertoğrul'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.20/04/2026

