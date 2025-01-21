T.C. ALİAĞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/401

İLAN

ALİAĞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Davacı KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar SEMA YİYİTALP ve GÖZTE YİYİTALP arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dosya No: Mah./Köy : Mevkii: Ada Parsel No: Daimi irtifak alanı: 2024/401 Horozgediği ----------- 1065 140 7.493,36 m²

Yukarıda dökümü yapılan taşınmazın davacı KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adına Kamulaştırma Kanunu'nun 10. ve 8. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde;

A-) Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,

B-) Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,

C-) Bu tür davalarda husumetin Davacı KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine yöneltileceği,

D-) Mahkeme tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Aliağa Şubesi'ne yatırılacağı hususu ilan olunur. 06/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02159436