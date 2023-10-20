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ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2018/758 Esas KARAR NO: 2022/618

DavanınKABULÜ ile;

1-İzmir İli, Aliağa İlçesi, Aşağışakran Mah. 2069 ada 15 parselde (eski 3266 parsel)kayıtlı taşınmazın tamamının davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile TMK'nın 999. maddesi uyarınca haciz, ipotek ve diğer tüm takyidatlardan ari olarak YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİNE,

2-Kamulaştırılan alanın kamulaştırma bedelinin toplam 126.323,63 TLolduğunun tespitine karar verildi. Davacı vekilinin 27/12/2022 tarihli istinaf dilekçesi ile; Aliağa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 02.12.2022 tarih, 2018/758 E. Ve 2022/61K. Sayılı usul ve yasaya aykırı kararın öncelikle yukarıda belirttiğimiz hususlar yönünden ORTADAN KALDIRILMASINI ve daha sonra şayet İdaremiz aleyhine bir durum var ise iş bu durumlar hususunda da ORTADAN KALDIRILMASINI talep ederek ilamı İstinaf ettiği İlan olunur. 17/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01913013