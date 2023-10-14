ALİ CAN METİN TEREKESİ TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

SIRA CETVELİNİN TEVDİ EDİLDİĞİNİN İLANI

Mahkemesi : İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi

Dosya No : 2017/15 Tereke

İCRA İFLAS KANUNUNUN 206 ve 207 nci MADDELERİ GEREĞİNCE DÜZENLENEN SIRACETVELİ

SIRA NO KAYIT NO ALACAKLININ ADI, SOYADI ve UNVANI KAYIT ETTİRİLEN ALACAK(TL) KABUL EDİLEN(TL) REDDEDİLEN (TL) KARAR SIRA 1 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Vekili Av. Utku Aras Pelen 21.255,83 - 21.255,83 Kararı gibi 4 TOPLAM 21.255,83 21.255,83

Tasfiyesi basit iflas usulü ile yürütülmekte olan müteveffa Ali Can METİN terekesinin; Tereke Tasfiye Memuru Av. İbrahim BÜLBÜL tarafından İİK'nın 206. ve 207. maddelerine göre düzenlenen alacaklılar sıra cetveli incelenmek üzere Tereke Hakimliğine tevdi edilmiş olup, sıraya ait itirazın ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde, alacağın asıl ve fer’ilerinin miktarına ilişkin itirazın ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde İİK'nın 180. ve 235. maddeleri uyarınca ayrı bir dava olarak Tereke Hakimliğine yapılması gerekmektedir. İİK'nın 234. ve 235. maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur.10.10.2023

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