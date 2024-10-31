ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Satışı yapılacak gayrimenkul:İstanbul ili Pendik ilçesi Çınardere Mah. Sevda sokak İstanbul View no:8 Daire:70 (11196 ada 29 parsel 107902591 taşınmaz ID) numaralı mesken Pendik/İSTANBUL adresindedir.

2- Gayrimenkulün durumu ve hususi vasıfları: Konu taşınmaz bölge ana arterlerinde nitelikli D100 karayoluna yakın konumda yer almaktadır.Ayrıca konu taşınmaza ulaşım için; D100 karayolunda batı istikametinde ilerlenir,sağa Altan sokağa dönülür.198 metre ilerledikten sonra ilgili taşınmaza ulaşılır. Taşınmaz mesken nitelikli olup projesinde bina girişine göre sol arka kolda ve binanın 3. katında yer almaktadır. Projesinde ; salon,oda banyo bölümlü olup brüt 51m2 alanlıdır.

3- Gayrimenkulün artırmaya esas olan biçilmiş rayiç değeri(KDV Hariç): 2.100.000,00.- TL(ikimilyon YüzbinTürkLirası)

4- Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkulün rayiç değeri üzerinden (%7,5 nispetinde) 157.500,00-TL(yüzelliyedibinbeşyüz Türk Lirası) teminat yatırması gerekmektedir.

5- İhalenin yapılacağı yer, gün ve saat: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilat Grup Müdürlüğü İhale Salonu Akşemsettin Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. birinci satış tarihi 19.11.2024 Salı günü saat 11:00, ikinci satış tarihi 26.11.2024 Salı günü saat 11:00 olarak belirlenmiştir.

6- İlgilenenler gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Alemdağ Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden alabileceklerdir.

7- Gayrimenkul teminatı satış saati olan 11:00''dan 1 saat evvel 10:00'dan 11:00''a kadar Satış komisyonunun toplandığı vergi dairesi veznesine yatırılır. (Alemdağ Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün emanet hesabına) Karşılığında alınacak Emanet Makbuzu (Emanet Mektubu) aynı saate kadar İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı/Tahsilat Müdürlüğü Satış Komisyon Başkanlığına ibraz edecektir.Artırmanın kazanılması durumunda yatırılan teminat alım tutarından düşülecektir. Alım tutarının tamamının ödenmemesi durumunda 6183 Sayılı Kanunun 97. maddesine göre işlem yapılacaktır.

8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini 1.575.000,00.-TL(BirmilyonBeşyüzYetmişbeşbinTürkLirası) bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 26.11.2024 salı gün ve (11:00) saatte tekrar 2.artırana ihale edilecektir.

9- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçmektedir. BİLGİLER: Gayrimenkul üzerinde alacaklı vergi dairesi haczinden önce haciz yoktur.

10- İhale Bedeli,Tellaliye Bedeli, Tapu Harcı, Satıştan doğan Katma Değer Vergisi(%10), Damga Vergisi (Binde 5,69) ve diğer masraflar alıcıya aittir.

11- Pey ipotekli borç dikkate alınmadan sürülür. Ancak, gayrimenkul rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez, satış bedelinden tercihen ödenir. Muaccel olup, alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

12- Gayrimenkul arttırma sonunda 3 (üç) defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki arttırma bedeli Gayrimenkul için biçilmiş olan değerin % 75' i olan 1.575.000,00.-TL(BirmilyonBeşyüzYetmişbeşbinTürkLirası) yi bulmak zorundadır. Bundan başka amme alacağının rüçhanı olan alacakları geçmesi ve yapılmış, yapılacak masrafı da karşılaması icap eder.

13- Arttırma 12 nci madde de yazılı miktar elde edilemediği takdirde en çok arttırma taahhüdü baki kalmak kaydıyla arttırma 7 (yedi) gün daha uzatılır. 7. günü aynı saatte Gayrimenkul en çok arttıran ihale edilir. Ancak ihale bedelinin rüçhanı alacakları ile birlikte masraflarını da aşması lazımdır. Aşmazsa satış yapılamaz.

14- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmayı alakadarlara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur ve çok artırana ihale edilir. İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumludur. Bu tutar ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur. Aradaki farkın amme alacağını aşan miktarını bundan mesul olan şahıstan tahsil edebilmek üzere malı satılan amme borçlusuna dairece bir vesika verilir. Bu madde ile 86’ncı madde kapsamında mesuliyeti bulunan kişilerden alınan teminattan gerekli mahsup yapıldıktan sonra bakiye teminat tutarı irat kaydedilir. Ancak, teminatın yeterli olmaması halinde bakiye tutar A.A.T.U.H.K.’ a göre tahsil dairesince tahsil edilir.

15- Borçlu ihale saatinden önce vergi borcunun tamamını ödediği takdirde Gayrimenkulün satışından vazgeçilir.

16- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir. Yukarıda yazılı olan hususlar dışında başkaca bilgi almak isteyenler Alemdağ Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisinden bilgi edinebilir.

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