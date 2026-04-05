ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

ve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN

DOSYA No: 2026/4 TEREKE Sakarya Mah. İstiklal Cad. No:80 Alaşehir/MANİSA adresinde mukim 20759445242 TC. Kimlik noluHASAN KARAMEŞE’nin mirasının Alaşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/01/2026 Tarih ve 2026/4 Tereke Esas,2026/5 Karar sayılı sayılı kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine,, memurluğumuzca da tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK'nın 166 ve 218. maddeleri gereğince ilan olunur.

