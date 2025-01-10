İLAN

T.C. ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/11 Tereke - 2023/18 Tereke Karar

Konu : İlan

Şeyh Sinan Mah. Halil Ağa sk.No:21 Alaşehir /MANİSA adresinde mukim 33065034666 EŞREF ÖZCAN hakkında Alaşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/01//2022 Tarih ve 2021/1313 Esas, 2022/85 karar sayılı kararının, yine mahkememizin; 19/04/2023 Tarih ve 2022/11 Tereke Esas ve 2023/18 KARAR sayılı kararı ile KALDIRILMASINA karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur. (İİK.182.md)

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