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ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 00:00

İLAN

T.C. ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/6 Tereke

Konu : İlan

Beşeylül mah. Osman Akca Cad. No: 189/1 Alaşehir adresinde mukim 15263627956 T.C. Kimlik nolu SÜLEYMAN ŞAVUN’UN terekesinin ALAŞEHİR 10/05/2024 Tarih ve 2024/6 ESAS, 2024/12 EK KARARI İLE iflas hükümlerine göre tasfiyesine, tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.nun 166. Ve 218. maddesi gereğince ilan olunur

#ilangovtr Basın no ILN02154285

 