İLAN

T.C. ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/1 Tereke - 2024/2 Tereke Karar

Konu : İlan

Beşeylül Mah. Osman Akça Caddesi No:183 İç Kapı No:3 Alaşehir/MANİSA Manisa adresinde mukim 51517419564 T.C. Kimlik NoluMURAT PİŞKEN hakkında Alaşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/01/2024 tarih ve 2024/1Tereke (Esas), 2024/2 Tereke Kararsayılıkararı ile, İİK.nun 166 (254-182) maddesi gereğince iflasın kapanmasına karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur.

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