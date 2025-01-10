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İLAN
T.C. ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/1 Tereke - 2024/2 Tereke Karar
Konu : İlan
Beşeylül Mah. Osman Akça Caddesi No:183 İç Kapı No:3 Alaşehir/MANİSA Manisa adresinde mukim 51517419564 T.C. Kimlik NoluMURAT PİŞKEN hakkında Alaşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/01/2024 tarih ve 2024/1Tereke (Esas), 2024/2 Tereke Kararsayılıkararı ile, İİK.nun 166 (254-182) maddesi gereğince iflasın kapanmasına karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur.
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